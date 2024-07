Cuiabá perde para o Palestino e está eliminado da Sul-Americana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Palestino derrotou o Cuiabá na noite desta quinta-feira (25), pela partida de volta dos playoffs das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Por 2×1, o time chileno venceu na Arena Pantanal e eliminou o time brasileiro.

Na ida, ficou empatada em 1×1 e a volta o Palestino venceu por 2×1. O time saiu na frente com gol de Marabel e no segundo tempo, ampliou com Gonzalo Sosa. André Luís diminuiu para o Dourado, que fez pressão no fim da etapa final, buscando empatar, mas não conseguiu, justo pela boa formação da defesa do Palestino. Assim, 2×1 para os chilenos na Arena Pantanal e vaga nas oitavas da Sula garantida.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Cuiabá foca sua atenção para o Campeonato Brasileiro, onde periga perto da zona de rebaixamento. É o 16º e tem 17 pontos conquistados em 17 jogos disputados. No domingo, recebe o Athletico na Arena, às 19h, pela 20 rodada do Brasileiro.