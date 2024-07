Famosos lotam Paris às vésperas das Olimpíadas; veja quais celebridades já chegaram

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os Jogos Olímpicos estão mais perto do que nunca, mas mesmo antes das competições se iniciarem Paris já tem ficado lotada de celebridades. Além dos atletas, que já se prepararam para seus modalidades, a cidade francesa está ficando também lotada de cantores, atores e outras personalidades famosas. Confira quem já chegou e também quem está de malas prontas para prestigiar o evento esportivo!

Lady Gaga

Na segunda-feira, dia 22, a cantora fez uma aparição “surpresa” em Paris, sem detalhar o motivo da viagem. A presença dela na França reforçou as suspeitas de uma possível participação da artista na cerimônia de abertura, que será na sexta, dia 26. Lady Gaga foi vista em um carro e acenou para o público que a aguardavam na porta de um dos hotéis da cidade.

VIDEO: Lady Gaga waving at fans in Paris a few moments ago.

pic.twitter.com/pqehFFfZSW

— Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) July 22, 2024



Fátima Bernardes

Um dia antes de Lady Gaga, no domingo, a apresentadora brasileira desembarcou em Paris. Fátima posou com a filha, Laura Bonemer, que mora na França desde 2022. Nas redes sociais, a jornalista tem compartilhado momentos na cidade dos Jogos Olímpicos, como a busca de sua credencial. Este ano, ela fará a cobertura do evento pela Play9, , empresa de mídia digital.

Céline Dion

Nesta terça-feira, dia 23, mais uma celebridade internacional cotada para participar da cerimônia de abertura apareceu em Paris. Céline Dion foi vista nas ruas da cidade francesa e agradeceu aos fãs que esperavam para vê-la. De acordo com o jornal francês Le Parisien, a presença dela na abertura é certa. O portal informou que ela foi direto para um estabelecimento do centro para se preparar para o show.

Sabrina Sato

A apresentadora e ex-BBB fez suspense ao compartilhar uma foto sua ao lado de mais de 15 malas no Instagram. Com as cores do Brasil nas bagagens, os seguidores dela logo entenderam que Sabrina estaria viajando para Paris. Ela chegou nesta terça-feira na cidade, junto com a mãe, Kika, e a filha, Zoe. No Instagram, ela contou estar em uma “missão especial” por lá.

Valentina Bandeira

A atriz embarcou para passar um mês em Paris, incluindo o tempo das Olimpíadas, é claro. No Instagram, Valem comemorou estar de volta ao país onde nasceu após anos sem visitá-lo. “Minha cidade natal, cheia de memórias da primeira infância, exatamente aos trinta anos, idade tão marcante. Não sei se é a excitação do que está por vir, mas tá tudo me parecendo bastante simbólico”, escreveu ela.

Thaynara OG

A influenciadora e apresentadora chegou em Paris na segunda-feira. Por lá, ela já bateu perna, encontrou com fãs, jantou em restaurante… E fez até um vídeo especial para contar aos seguidores que estaria acompanhando os jogos de pertinho. “E aí? Já estão prontos pras Olimpíadas de Paris?”, perguntou a dona do evento São João da Thay.

Galvão Bueno

O narrador quis se antecipar e desembarcou na cidade francesa na quinta-feira passada, dia 18. Galvão este ano participará de programas do Comitê Olímpico do Brasil, exibidos no canal do YouTube do Time Brasil. No domingo, completou 74 anos e celebrou com passeios turísticos e um jantar em restaurante de Paris.

Larissa Manoela

A atriz ainda não pisou em solo parisiense, mas avisou, na segunda-feira, que está com as malas prontas. Madrinha do Time Brasil, ela viaja para Paris nos próximos dias e chega na Cidade Luz antes da cerimônia de abertura, se juntando a outras celebridades por lá. “Vou compartilhar com vocês toda a minha experiência por lá”, disse ela no Instagram.

Fred Bruno

O ex-BBB mostrou os últimos preparativos antes da viagem na segunda-feira. Bruno chega ainda nesta semana na Cidade Luz e já quis saber dos seguidores “o que não pode faltar na cobertura dessa viagem”.