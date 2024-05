Mailza Assis é diagnosticada com pneumonia e vai ficar internada no Pronto-Socorro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após ser levada para o Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta quarta-feira, 1º, a vice-governadora Mailza Assis foi diagnosticada com pneumonia.

Mailza já se queixava há alguns dias, desde que voltou de uma agenda internacional em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, de tosse, febre, mal-estar, além de desconforto respiratório.

Após ser consultada e fazer exames no PS, os médicos chegaram ao diagnóstico de pneumonia, o que deve fazer com vice-governadora permaneça internada no hospital aguardando o resultado de exames mais específicos.

O governo do estado divulgou uma nota oficial sobre o estado de saúde de Mailza Gomes.

Nota

De acordo com as primeiras avaliações médicas, Mailza foi diagnosticada com pneumonia, e por isso ficará em observação no Hospital, aguardando o resultado de exames mais específicos.

