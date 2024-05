Gladson diz que suspeita é que Mailza Assis esteja sofrendo de quadro viral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli chegou ao evento do Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio Rio Branco, na noite desta quarta-feira (1) e falou sobre o estado de saúde da vice-governadora Mailza Assis, que deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco na noite de hoje.

Segundo o governador Gladson Cameli, a suspeita é de que Mailza Assis esteja passando por fortes sintomas em razão de um quadro viral. “Essa virose, infelizmente, está pegando todo mundo, eu mesmo estou com sintomas há mais de uma semana. Ela deveria ter vindo ao evento aqui comigo, mas não pôde, pois está fazendo exames”, disse o chefe do executivo.

A vice-governadora do Acre deu entrada na noite desta quarta-feira no Pronto-Socorro de Rio Branco. O ac24horas apurou que Mailza apresenta febre e tosse há alguns dias e está com muito mal-estar. Por isso, foi levada ao PS esta noite.