Guilherme Pulici é reeleito para a presidência do Sindmed-AC com 96% dos votos

Com 96% dos votos, a Chapa Única União e Ética foi eleita para dirigir o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) no triênio 2024-2027, reelegendo Guilherme Pulici para a presidência da entidade. A votação ocorreu de forma online nesta quinta-feira, dia 2, iniciando às 8h e concluindo às 17h.

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral, a médica Paula Mariano, o processo eleitoral transcorreu tranquilamente, superando todas as expectativas. Para prevenir qualquer contratempo, colaboradores do sindicato estiveram disponíveis para auxiliar os filiados e esclarecer dúvidas sobre o acesso ao sistema de votação.

“O processo ocorreu sem problemas. Somos gratos pelo apoio dos colegas que participaram ativamente do pleito e contribuíram com suas opiniões para o futuro do nosso sindicato”, explicou Paula Mariano.

Theobaldo Dantas, escolhido como secretário da Comissão Eleitoral, destacou que o momento é propício para renovar o entusiasmo e a determinação na luta.

Guilherme Pulici, líder da Chapa Única e reeleito presidente, expressou gratidão pelo apoio recebido e ressaltou que a ampla participação reflete o empenho da gestão na defesa dos interesses da categoria.

“Apesar de ser uma eleição com chapa única, a expressiva votação me deixou muito contente, sendo o resultado de um intenso trabalho coletivo. Isso mostra que devemos prosseguir com o mesmo compromisso e cuidado, buscando sempre avançar”, declarou Guilherme Pulici.