Justiça tranca investigação que durava quase 10 anos contra o ex-prefeito Vando Torquato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decretou nesta quinta-feira, 25, o trancamento de um Procedimento Investigatório Criminal contra o ex-prefeito de Tarauacá, Vando Torquato, que já durava quase dez anos.

No pedido de habeas corpus para trancar a investigação, a defesa de Torquato alegou que a longa investigação violou a garantia da razoável duração do processo, com a ausência de indiciamento ou apontamento de conduta criminosa.

A Promotoria de Justiça atuante em 2º grau manifestou-se contrária ao trancamento. A defesa renovou o pedido sustentando a existência de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local.

Anúncios

Após examinar o caso, os desembargadores que compõem a Câmara Criminal decidiram acolher o pedido da defesa do ex-prefeito, considerando a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada por ele.

“No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 9 anos não foi bastante para reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia”, diz um trecho do acórdão.

Em outro ponto, a decisão diz: “O trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado”.

Participaram do julgamento os desembargadores Denise Bonfim, Francisco Djalma e Elcio Mendes.