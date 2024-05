Confira os eventos de lazer e cultura deste fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O início deste mês de maio está recheado de atrações de lazer e cultura para todos os gostos na capital acreana.

Veja as dicas:

CINEMA

O Dublê

Garfield – Fora de casa

The Chosen – Os escolhidos

CINECLUBE

O Cineclube Opiniões está de volta e o filme em destaque será “7 Prisioneiros”. O projeto é realizado na Filmoteca Acreana

ARRAIAL

Durante as noites de sexta, sábado e domingo, os arraiais na cidade são uma boa pedida para quem curte jogar bingo e se deliciar com comidas típicas do período junino.

Arraial do Ponto Alto – Xavier Maia

Arraial da Cohab do Bosque

Arraial da Saudade, no Manoel Julião, que abre a programação com o Festival Junino nesta sexta-feira (3).

BALADA

A casa noturna Bartô promove nesta sext-feira, 03, a “Baladinha Music”, que contará com 03 atrações.

FEM

A Fundação Elias Mansour (FEM) também divulgou a sua agenda cultural, entre os eventos, estão aulas de violão, informática, filmes, exposições, música e dança.

Fórum do Fundo Estadual de Cultura 2024

Trabalhadores da cultura podem participar do diálogo sobre R$ 3 milhões do FUNCULTURA. Será no dia 7 de maio, das 18 às 22 horas, na Filmoteca Acreana. Também haverá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Fundação Elias Mansour (FEM).

Cerimônia Huni Kuin

A cerimônia tradicional Huni Kuin acontece neste dia 3 de maio, às 20 horas, no Parque Capitão Ciríaco, em Rio Branco. Às inscrições podem ser feitas através do número 68992425405. O evento é realizado em parceria com a prefeitura de Rio Branco.