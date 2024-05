Amapá e Ministério das Comunicações entregam fibra óptica para conectar regiões da Amazônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 3, o Governo do Amapá e o Ministério das Comunicações inauguram a Infovia 03, que leva cabos de fibra óptica subfluvial de Belém à Macapá, passando por cidades do interior do Pará. A iniciativa integra o programa Norte Conectado do Governo Federal e vai garantir que 1,5 milhão de pessoas tenham acesso à internet de alta velocidade na Região Norte.

O projeto vai conectar 40 escolas, sete prefeituras, 12 pontos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cinco pontos de saúde, três pontos de defesa (Exército, Marinha e Aeronáutica) e dois centros de pesquisas, além de possibilitar que operadoras ofereçam pacotes de internet para os moradores.

Os cabos foram lançados por uma plataforma, que depositou mais de 600 quilômetros de fios no fundo do Rio Amazonas. Além das duas capitais, foram interligados os municípios de Curralinho e Breves. Numa segunda etapa, a Infovia vai levar conectividade às cidades de Ponta de Pedras e Afuá, também no Pará. A Infovia 03 contou com R$ 98 milhões em investimentos do Governo Federal e a operação durou 19 dias.