Naiara diz que vai fazer um dos melhores shows da carreira e cantar músicas ainda não lançadas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Naiara Azevedo disse em coletiva pré-show em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco, que espera fazer um dos melhores shows da carreira na capital em compensação a uma apresentação mal sucedida em Sena Madureira em 2019, e revelou que vai cantar músicas ainda não lançadas.

“Vou fazer o meu melhor, porque estive aqui no Acre mas tive um problema com minha voz e não pude entregar meu melhor, espero hoje poder entregar. Vou entregar aqui músicas ainda não lançadas”, revelou a cantora.

Anúncios

O governador Gladson Cameli disse que no camarim, antes da coletiva, a artista já tinha lembrado do show anterior e prometido sucesso no show desta quarta-feira (1). “Realmente ela me confidenciou que quer entregar um dos melhores shows aqui pra gente, em Rio Branco. Que Deus te abençoe, Naiara, porque o povo está te esperando”, disse o chefe do executivo.

Ao final do evento, Naiara deu uma mensagem ao público presente e pediu bençãos divinas. “Que Deus dê saúde e capacidade pra que todos nós, força, sabedoria, pra que possamos evoluir cada vez mais em nossas profissões, que Deus sempre nos leve e nos traga de volta com saúde de nossos trabalhos”, concluiu a artista.