Ex-funcionária é presa após desvios e prejuízos de mais de R$ 1 mi em empresa

Uma mulher, suspeita de cometer estelionato eletrônico contra a empresa em que trabalhava, no Pará, foi presa nesta semana em Araguaína, em Tocantins.

Segundo a Polícia Civil (PC), o prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão. A ex-funcionária foi presa em uma ação de policiais de Vila dos Cabanos, que fica em Barcarena, cidade na Grande Belém, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os agentes detalharam que as investigações começaram após a representante da empresa registrar uma ocorrência sobre um desvio no valor de R$ 114.580, no dia dois de abril deste ano.

De acordo com as apurações, ela transferia valores da empresa para contas de terceiros desde 2020, incluindo para a de seu companheiro, que também foi preso junto com ela.

A polícia comunicou que, após terem cumprido as medidas cabíveis na delegacia, a ex-funcionária e o companheiro estão à disposição da Justiça.