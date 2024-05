Davi Brito manda indireta após término com Mani Rego: “Perdi um grande amor”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na última quarta-feira (01), o ex-BBB Davi Brito deu o que falar ao compartilhar um vídeo curioso. Em meio à separação da cozinheira Mani Rego, o campeão do Big Brother Brasil 24 publicou uma música que falar sobre “perder um grande amor”.

Trata-se da canção Locutor, do cantor Léo Magalhães. Com um sorrisão no rosto, ele cantarolou a letra da música. Aliás, a atitude do ex-motorista de aplicativo aconteceu poucas horas depois dele ser flagrado com a influenciadora Bárbara Contrares em um jantar romântico.

“Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo, locutor, liguei pra te dizer, manda um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu, mas não me abre a porta e não tem celular. Então, só tem um jeito dela me escutar”, diz o trecho cantado pelo rapaz. “Ser feliz não tem preço”, completou ele na legenda.

Para quem está por fora: Mani Rego anunciou o fim do relacionamento com Davi Brito no último dia 20, quatro dias depois dele vencer o reality show da TV Globo. Após um ano e seis meses de namoro, a cozinheira não gostou nada de ver o baiano afirmar ao Mais Você que eles ainda estão “se conhecendo”.

JÁ ACABOU!

Uma atitude de Davi, campeão do BBB24, deixou os fãs intrigados na última quarta-feira (2). É que após ser flagrado em um jantar romântico com a influenciadora Bárbara Contreras em um restaurante de Salvador, na Bahia, ele deixou de seguir a moça no Instagram.

Segundo teorias de internautas, o motivo para o unfollow teria sido uma curtida da blogueira em um comentário que fala para ela “tirar até as cuecas dele”. Depois de perceberem a interação, Bárbara teria tirado o like do post e após isso eles deixaram de se seguir.