Tadeu Schmidt se despede da Globo e anuncia ‘afastamento’ pós-BBB: “Fora”

O apresentador Tadeu Schmidt viveu uma verdadeira maratona nos últimos meses com a vigésima-quarta edição do Big Brother Brasil. Nesta quarta-feira (1), Dia dos Trabalhadores, o jornalista usou as redes sociais para informar que entrará de férias.

“Exatamente depois de duas semanas da grande final do ‘BBB24’, agora que acabaram todos os meus compromissos, eu vou tirar uns dias para descansar […] Mas eu vou me desconectar totalmente. Não vou ver notícias, não vou ver mensagem… Enfim, eu vou ficar totalmente fora do mundo. Isso é importante para mim, mas também para a minha senhora”, anunciou ele em um vídeo publicado no Instagram em que aparece dentro do carro com a esposa, Ana Cristina Schmidt.

O comunicador contou que, na época do BBB, mesmo quando tem alguma folga, segue acompanhando o reality: “Nesses cem dias, mesmo estando em casa, estava com a cabeça em outro lugar… A gente fica junto, mas eu fico ouvindo a casa e vendo o Globoplay”.

Por fim, Tadeu contou que não ficará totalmente desconectado das redes por muito tempo. “Agora eu vou me desconectar total para ficar junto [com ela], mas dou notícia de vez em quando. Vai ser rapidinho”, completou.