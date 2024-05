Barras de ouro transportadas ilegalmente são apreendidas pela PRF e PM

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Várias barras de ouro, que somam 5,163 kg, estavam sendo ilegalmente transportadas em um carro de passeio e foram apreendidas na manhã de quarta-feira (1º/05), em Santarém. Tudo ocorreu durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com a Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA) no km 995 da BR-163.

Conforme informações das autoridades, os agentes abordaram o carro próximo a entrada de Santarém, pela Rodovia Curuá-Una. No flagrante, a equipe desconfiou do comportamento do motorista do veículo, que estava visivelmente nervoso e narrou versões diferentes sobre o local que havia saído, o motivo da viagem e o destino final.

Devido a desconfiança, os agentes realizaram uma averiguação minuciosa no veículo. Então encontraram escondido no encosto de cabeça do veículo as barras de ouro. Após a confirmação do ilícito, o ouro e o veículo foram apreendidos. Além disso, o condutor foi autuado e levado para a Polícia Federal de Santarém, onde iriam ocorrer os procedimentos cabíveis pelo crime de Usurpação de Bens da União.