Gladson abre mão de decidir candidatura e diz que Socorro só não é candidata se não quiser

O governador do Acre, Gladson Cameli, voltou a falar nesta quarta (1) e quinta-feira (2) sobre uma possível aliança entre o Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL) para as eleições municipais, tendo o secretário de governo Alysson Bestene como vice do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, e disse que abriu mão de qualquer poder de decisão sobre o caminho que o partido deve tomar.

De acordo com o governador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), a Executiva Municipal do Progressistas, junto com os demais membros da diretoria, e a própria deputada Socorro Neri, vão ter que decidir sobre a composição final da chapa do partido, e se haverá aliança com o PL. “Ninguém é criança, todo mundo já é vacinado. Como toda a sinceridade do mundo, não estou preocupado com isso. Tenho muita coisa pra fazer e essa decisão cabe ao diretório e à Executiva Municipal”, afirmou Gladson.

Nesta quarta-feira (1), na chegada do governador ao evento do Dia do Trabalhador, no centro de Rio Branco, o chefe do executivo deu, durante entrevista exclusiva ao ac24horas, o primeiro sinal de que está fora da decisão sobre o futuro da chapa do partido. “Eu tô querendo é administrar o estado, essa questão política a Executiva vai ter que decidir. Ninguém está empatando a deputada Socorro de ser candidata. Não sei a quem interessa internamente esticar essa corda, porque quando uma deputada que foi tão bem votada quer ser candidata, ela vai ser, não tenho nem poder para interferir nisso”, disse o governador.