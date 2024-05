PSDB se reúne com Gladson e reafirma compromisso com governador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A direção do PSDB no Acre, liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, reuniu-se nesta quinta-feira, 2, com o governador Gladson Cameli para tratar de alianças políticas às vésperas das convenções partidárias que definirão os candidatos que disputarão as eleições deste ano.

Durante a reunião, Gonzaga colocou o PSDB à disposição para caminhar juntamente com o governador nas decisões que ele tomar visando as eleições deste ano.

Gonzaga disse que confia no projeto político apresentado pelo governador que visa o desenvolvimento socioeconômico do Acre e, por isso, o PSDB irá seguir com o governador.

“Quando o PSDB decidiu ser base do governador Gladson Cameli na Aleac foi por que acreditamos no projeto político que ele tem para os acreanos. Diante disso, nada mais justo que o PSDB seguir caminhando junto com o governador e manter firme nossa aliança em Rio Branco e todos os outros municípios”, destacou Gonzaga.

O presidente da Aleac destacou ainda que tem uma aliança com o governador, independente de disputas partidárias.

“O PSDB é um aliado do governador Gladson Cameli e para onde o governador for estaremos juntos. O PSDB sempre se colocou à disposição do governo para buscar melhorias para o povo acreano”, disse.

Participaram também da reunião o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, o vice-presidente do PSDB, Gledson Pereira, e o secretário-geral do partido, André Hassem.