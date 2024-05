Demitidos? Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló são dispensados da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na sexta-feira, 17, foi divulgado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do ‘A Tarde é Sua’, na Rede TV que devido ao cancelamento do ‘The Voice Brasil’, os jurados Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló não renovaram com a emissora.

Ainda segundo o jornalista, se a plim-plim escalar um deles para algum projeto, o contrato será por obra e não mais de exclusividade como era feito antes.

Anúncios

Inclusive, a apresentadora do programa Sônia Abrão até comentou a possibilidade de os cantores serem utilizados no novo reality musical da Globo, o ‘Estrela da Casa’, mas, ao que parece, as chances são mínimas.

Cancelamento

Vale lembrar, que o ‘The Voice Brasil’ foi cancelado pela Globo após 11 anos no ar e teve sua última edição no ano passado. O reality musical revelou talentos como Marvilla, Lucy Alves, Ellen Oléria e Sam Alves.