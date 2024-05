Zagueiro sub-20 de clube paraense sofre infarto e morre antes de jogo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O zagueiro Afonso Rossa, da equipe sub-20 do Águia de Marabá-PA, morreu após sofrer um infarto neste sábado (18), pouco antes do jogo de sua equipe contra o Carajás, pela Copa Pará Sub-20.

A informação foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF-Pará), em nota.

O jovem tinha apenas 19 anos e passou mal logo depois do almoço. O infarto ocorreu quando o elenco já se encontrava no estádio Rosenão, palco do confronto, que acabou adiado diante do acontecido.

O jogador também teve passagens por clubes do Rio Grande do Sul, como São José, Jaú e Aimoré. De acordo com a FPF-Pará, todos os jogos organizados pela entidade passarão a ter um minuto de silêncio antes do apito inicial.

Em nota, o Águia de Marabá lamentou o ocorrido. “O Águia de Marabá lamenta profundamente o falecimento do zagueiro da equipe Sub-20, Afonso Rossa, natural do Rio Grande do Sul, após passar mal momentos antes da partida contra o Carajás, pela Copa Pará Sub-20, que foi cancelada. O clube está dando todo o apoio necessário aos familiares”, diz o texto.

Veja a nota completa da Federação Paraense de Futebol

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento prematuro do jovem atleta Afonso Rossa Inda, de apenas 19 anos, jogador do Águia de Marabá. Afonso nos deixou tragicamente devido a um infarto, às vésperas do jogo entre Águia e Carajás pela Copa Pará Sub-20.

O Águia de Marabá perde não só um jogador talentoso, mas também um jovem cheio de sonhos e potencial, cuja paixão pelo futebol inspirava a todos ao seu redor. A ausência de Afonso será sentida por todos os seus colegas de equipe, treinadores, amigos e familiares, que agora enfrentam um momento de imensa dor e luto.

Em respeito à memória de Afonso Rossa Inda, o jogo entre Águia e Carajás será adiado. Além disso, todas as partidas organizadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF) terão um minuto de silêncio em homenagem a este jovem que partiu tão cedo.

Neste momento de tristeza, oferecemos nossas sinceras condolências à família de Afonso, amigos e todos os envolvidos com o Águia de Marabá”.