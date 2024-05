Homem cai de arquibancada durante show de Luan Santana e é internado na UTI

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem despencou de uma altura de aproximadamente cinco metros durante show de Luan Santana na Rio Pardo Exposhow, em São José do Rio Pardo (SP), na madrugada deste sábado (18).

O que aconteceu

Pedro Agrizzi, 37, caiu após o piso de madeira da estrutura romper no momento em que ele retornava do banheiro. Agrizzi foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Vicente e respira com a ajuda de aparelho. Boletim divulgado pela unidade de saúde informou que o estado dele é “estável”.

A esposa de Pedro, Nayara Vieira Azevedo, explicou que no momento da queda ele foi interagir com um amigo quando subitamente “sumiu”. “Ele viu um amigo [e foi brincar, tipo assustando ele], aí rompeu ele caiu 5 metros. Eu vi ele e de repente ele sumiu. Fui correndo e vi o buraco”, explicou em entrevista à EPTV.

Nayara e Pedro assistiam ao show de Luan Santana no Camarote Empresarial e VIP, próximo ao palco. “Chamei o bombeiro [para socorrer]. Foi tudo muito rápido e o socorro foi muito prestativo”, contou.

Polícia Civil de São Paulo vai investigar o caso. Nayara registrou boletim de ocorrência e foi instaurado inquérito para determinar as circunstâncias do acidente. A perícia esteve no local para colher evidências que possam esclarecer o motivo do rompimento do piso.

Organização da Rio Pardo Exposhow disse lamentar o acidente, mas manteve a programação do evento. Em nota, a organização afirmou se solidarizar com a família e que prestará assistência aos envolvidos no acidente.

Rio Pardo Exposhow não esclareceu o que pode ter provocado o rompimento do piso. A organização do evento disse apenas “reiterar o compromisso com a segurança de todos e se coloca à disposição das autoridades competentes para as apurações necessárias”.

A Rio Pardo Exposhow aconteceu entre os dias 17 e 19 de maio. O destaque do primeiro dia foi Luan Santana, que subiu ao palco por volta das 1h, segundo a programação — o cantor não se manifestou sobre o ocorrido.