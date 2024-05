Morre aos 68 anos, diretor e cineasta Toni Venturi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cineasta e diretor Toni Venturi faleceu na tarde deste sábado (18/05), aos 68 anos, após ter se sentido mal enquanto nadava em uma praia em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Segundo informações de Dora Mourão, Diretora-geral da Cinemateca Brasileira, o velório ocorrerá na Cinemática, localizada no distrito de São Paulo.

O diretor nos deixa com um legado gigante no cinema nacional com inúmeros longa metragens e sua passagem pela Tv com séries e novelas, além de peças experimentais. Dentre estes estão as séries “Teletubbies” da Rede Globo, em 1998; “Conexão Roberto D’avila”, de entrevistas, em 1996; e entre os filmes “Cabra Cega” em 2005; “Latitude Zero” em 2000.

Nas redes sociais, fãs do trabalho do cineasta e amigos deixam seus sentimentos: “Sem palavras… Toni e seu grande coração de artista irão fazer falta” lamenta uma “Meu Deus! Grande perda para o nosso cinema! Meus sinceros pêsames à família” escreve outra “Tive a honra de trabalhar com ele. Um ser humano fantástico, que Deus conforte os familiares, ele vai descansar em paz” confessa uma terceira.

Toni Venturi morou no Canadá de 1976 a 1984, onde se formou em Bacharel em Artes Fotográficas e Cinema pela University of Ryerson. Também concluiu a graduação em Comunicação Social e Cinema pela Universidade de São Paulo em 1987. No Brasil, completou o ensino médio no Ginásio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha, em São Paulo, parte de uma rede de escolas experimentais mantida pela pedagoga Maria Nilde Mascelani, extinta pela ditadura militar. Após o período no Canadá, viveu no Rio de Janeiro até 1989 e, desde 1990, residia em São Paulo.