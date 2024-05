Brasileirão Série D: Rio Branco empata com São Raimundo-RR no Florestão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No sábado (18), a equipe do Rio Branco-AC empatou em 1 a 1 com o São Raimundo-RR no estádio Florestão, em Rio Branco, pela quarta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os gols do confronto foram marcados no final do segundo tempo. Aos 44 minutos, Nelson colocou o Mundão em vantagem. Pouco depois, aos 46 minutos, Thiago Dunha igualou o placar para o Estrelão com um pênalti convertido.

Com esse empate, o Estrelão ocupa a quarta posição do grupo A1, somando cinco pontos, empatado com o Manaus-AM. Ambos os times, no entanto, podem ser ultrapassados pelo Trem-AP, que está em sexto lugar com quatro pontos e ainda jogará contra o Humaitá no encerramento da rodada. O São Raimundo-RR está na sétima e penúltima posição, com apenas um ponto.

O Rio Branco entrará em campo novamente no dia 27 de maio, enfrentando o Trem-AP no estádio Zerão, em Macapá, às 20h15. Já o Mundão enfrentará o Humaitá no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Florestão, em Rio Branco. Os horários mencionados seguem o horário de Brasília. jogo atraiu 134 torcedores e arrecadou uma renda de pouco mais de R$ 1.300.