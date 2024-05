Bioeconomia é chave para combate à pobreza na Amazônia, diz relatório

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um relatório elaborado pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), em parceria com o IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), traz a bioeconomia como motor para gerar renda e combater a pobreza na região amazônica. O documento, intitulado “Bioeconomia e Sociobiodiversidade Amazônica: um potencial eixo de integração dos países da Pan-Amazônia”, contém recomendações e instrumentos para subsidiar ações e políticas públicas na região.

O texto foi apresentado em um seminário realizado em 8 de maio, integrando o conjunto de debates que acontecem em torno do G20 para discutir a importância da bioeconomia como eixo para a integração dos países que têm a floresta amazônica em seu território.

Em apresentação intitulada “Oportunidades e Desafios da Bioeconomia para o Desenvolvimento da Região Amazônica”, a diretora da Embrapa, Ana Euler, destacou o potencial da sociobiodiversidade para agregação de valor da bioeconomia na região. “Por trás de cada uma das cadeias, de cada uma das tecnologias que vamos apresentar, há uma relação histórica da Embrapa com comunidades, com uma diversidade de instituições, o que significa que as tecnologias e conhecimentos não estão isolados mas associados a processos territoriais”, afirmou.

Para ela, a bioeconomia não é única, pois dentro da Amazônia, cada país tem uma vocação. “Mesmo quando olhamos para a Amazônia Brasileira, são várias Amazônias”, disse. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a região conta com 200 milhões de hectares, mais de 200 etnias e 800 mil estabelecimentos agropecuários rurais. “Estamos trabalhando um plano estratégico para a ciência, tecnologia e inovação, mercado e negócios para a bioeconomia”, declarou Euler.

Também participaram do painel a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá; o representante-adjunto do IICA no Brasil, Christian Fischer; a diretora-adjunta de Pesquisa do Ipam, Patrícia Pinho; a secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente, Carina Mendonça; o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian; a diretora-administrativa da OTCA (Organização do Tratado da Cooperação Amazônica), Edith Paredes; e o gerente de Programa do IICA, Hugo Chavarria.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil abriga cerca de 20% da biodiversidade do planeta. São 305 etnias indígenas, 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais e 58% do território brasileiro coberto por florestas naturais ou plantadas. “Portanto, a bioeconomia é um ativo florestal importante, que precisa ser pensado sob o ponto de conservação e do manejo”, afirmou Savian.

Segundo ele, “um dos desafios é incluir as cadeias da sociobioeconomia da Amazônia no crédito agrícola, pois, atualmente, 90% do crédito para a agricultura familiar no bioma tem foco na pecuária”.

Para Ana Euler, é preciso olhar também para os processos e cadeias produtivas com foco nos territórios e povos tradicionais, fortalecendo redes de pesquisa e priorizando infraestrutura e editais. Segundo ela, a Embrapa está realizando um diagnóstico de sua atuação na Amazônia com foco nos povos e comunidades tradicionais e nos agricultores familiares, identificando as várias economias da sociobiodiversidade e tendo como pilares sistemas produtivos sustentáveis, valorização do conhecimento local, justiça e inclusão social e repartição equitativa de benefícios.