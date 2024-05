Danilo Gentili causa polêmica ao falar de série da Netflix: “Nunca ofereça chá para gordas”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira (1), Danilo Gentili, humorista e apresentador do programa The Noite,causou polêmica após usar o X, antigo Twitter, para falar sobre Bebê Rena, série britânica que a Netflix lançou este ano e se tornou hit. “Uma lição que aprendi assistindo Baby Rena: nunca ofereça chá para gordas”, escreveu.

Em poucos dias no catálogo do streaming, a série atingiu a liderança da plataforma em vários países e acabou sendo repercutida por diversos famosos, entre eles Gentili. “Uma lição que aprendi assistindo Baby Rena: nunca ofereça chá para gordas. Aceitar drogas de estranhos que te prometem a fama, tudo bem, acontece. Dá até pra conviver com o cara que deixa seu cu sangrando de boas no final. Mas com gorda não dá, aí já é demais”, publicou o comediante.

Os internautas se dividiram nos comentários da postagem. “Gordofobia”, apontou um seguidor. “Humor e piadas 2010”, alfinetou outro. “Já sabemos como você ganhou fama então”, provocou uma terceira. “O melhor são os comentários aqui, comprovam como a grande maioria dos brasileiros não consegue interpretar um texto, que loucura!”, defendeu outro.

Bebê Rena conta a história de Donny (Richard Gadd), um comediante que mora com a ex-sogra e que trabalha num bar enquanto não emplaca na carreira. Certo dia, Martha (Jessica Gunning), uma advogada, aparece no local e cria uma fixação com Donny, passando a ser stalker do humorista.

A produção é baseada em fatos e Richard, responsável por viver Donny, foi realmente vítima de uma mulher que criou uma fixação por ele. Foram 41 mil e-mails, 744 tuítes, 106 páginas de cartas, 350 horas de mensagens de voz e 46 mensagens no Facebook enviadas para Gadd pela verdadeira Martha, que terminou sendo presa.

Confira a publicação de Gentili:

