Abastecimento de água só será totalmente restabelecido até sábado (4) na Capital

Parte dos mais de 50 bairros da capital acreana que foram atingidos com a paralisação do abastecimento de água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), deverão ter os serviços normalizados até sábado, 04. Isso porque o problema que estava impedindo a ETA II de funcionar com a capacidade total, foi parcialmente solucionado nesta quinta-feira, 02.

Ao ac24horas, o presidente Enoque Pereira, disse que a previsão para resolver o problema de captação e tratamento, com o conserto do tubo PEAD de 450 milímetros de uma das bombas da ETA II, era para às 14h de hoje, mas que a equipe já havia conseguido solucionar a demanda bem antes, às 11h da manhã.

“Parte do Segundo Distrito já voltou ao normal. Uma outra parte ainda hoje (2) será normalizada. O Santo Afonso e Cidade do Povo terão o abastecimento normalizado amanhã. No Primeiro Distrito, parte da regional Calafate será normalizado ainda hoje, a outra parte a partir de amanhã (3)”, disse o presidente do SAERB.

As demais áreas, com exceção de parte da parte alta, somente normalizarão os serviços no próximo sábado (4). Ainda segundo Pereira, nos últimos dias houve a baixa de dois grandes motores de 350cv, o SAERB tinha somente um de reserva. A falta desse equipamento reduziu em -15% o abastecimento da parte alta da capital.