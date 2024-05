Dia da Língua Portuguesa: idioma é falado por 260 milhões e abriga 400 mil palavras

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste domingo (5), comemora-se o Dia da Língua Portuguesa, uma das mais faladas no mundo. O idioma é cheio de variações e em constante evolução. A reportagem especial da Band deste sábado 94) mostra que a nossa língua abriga quase 400 mil palavras, segundo estimam os especialistas.

A maior palavra do nosso idioma é a “pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico”. Com 46 letras, esse é o nome que se dá ao paciente de doença pulmonar causada pela inalação de cinzas vulcânicas.

E o que tem de coisas que mudam o nome dependendo da região… Pinha, ata e fruta-do-conde. Há ainda a mexerica, bergamota e tangerina. E o que dizer da mandioca, aipim e macaxeira? É tudo farinha do mesmo saco.

Ao todo, 260 milhões de pessoas falam português. Isso significa quase 4% (3,7%) da população mundial. Além do Brasil e Portugal, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e na Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, e no Timor-Leste também se fala português.

Evolução da língua

Idioma estático? Sem inovações? Nem um pouco. Com a palavra, a escritora brasileira Andrea del Fuego, que tem livros publicados em 10 países e foi vencedora do “Prêmio José Saramago”.

“A gente sempre pensa na criação da língua na própria literatura, mas acho que ela no dia a dia é o português falado em Angola, é o português falado em Moçambique, é o português falado aqui no Brasil, com as suas entonações com uma língua aberta e porosa para a vida na construção com a vida”, diz Andrea.

“É uma língua com uma contribuição muito relevante de idiomas falados na África, vinda com os povos escravizados e de idiomas indígenas também. Isso é algo que torna o português falado no Brasil uma língua de um sabor muito próprio e muito diferente do idioma original que veio com os colonizadores”, afirma o também escritor Sérgio Rodrigues.

Aprendizagem de crianças

Na fase de construção de narrativas, alunos do ensino fundamental, entre sete e oito anos, concentram-se nas palavras que aprendem todo dia.

“O que desafia eles é o que os motiva a aprenderem cada vez mais. Na medida que a gente proporcionar atividades em situações significativas de comunicação, eles vão aprendendo. Vão conhecendo novas palavras, novas expressões”, explicou Cristiane Imperador coordenadora da área de linguagem de uma escola.

“Eu penso que a leitura, a troca de informações, a imaginação, as experiências, isso tudo cria um embasamento para que a criança tenha um bom desenvolvimento. Tanto na leitura, na fala e na língua portuguesa”, completa a professora Aline Medeiros.

Criação de palavras

Enquanto estamos aqui, em algum lugar alguém está falando ou criando, até, sem querer, uma palavra nova – que depois se espalha e vai parar no dicionário. Existe o regionalismo. Existem palavras novas que se baseiam nas antigas. Existem as gírias.

“Eu acho o português brasileiro uma língua sensacional e eu gostaria que mais pessoas entendessem isso e ficassem orgulhosas disso”, exalta Sérgio Rodrigues.

Mas qual é a palavra mais linda da língua portuguesa? “Amor, porque ela engloba tudo isso que a gente faz no colégio. Toda a palavra ‘docência’ é baseada no amor”, finaliza Aline.