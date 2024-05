Descubra quanto Monique Evans e Cacá realmente desembolsaram no casamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um dos grandes assuntos dessa última semana, sem dúvida, foi o casamento da atriz Monique Evans com a DJ Cacá Werneck. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira (16), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi celebrada por Marcos Gladstone, da Igreja Contemporânea Cristã, também do Rio de Janeiro. Logo após o evento, começou a circular pela internet quanto teria custado o casamento das duas artistas, porém, recentemente, foi descoberto quanto elas, de fato, gastaram.

O que se sabe é que o evento teria custado certa de R$ 800 mil; o que é verdade, mas não foi isso tudo que o casal desembolsou. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a atriz e a DJ pagaram somente parte desse valor. Segundo a jornalista, elas teriam gastado apenas um terço do total do evento, o que significa uma média de R$ 237 mil reais.

O que aconteceu foi que as noivas ganharam muitas coisas de presente. Como, por exemplo, a noite de núpcias no famoso Copacabana Palace. De acordo com a colunista, a casa de festas e o serviço de buffet foram pagos pelos convidados que estavam presentes na cerimônia. Cabe, aqui, ressaltar que Monique e Cacá já fazem parte da Igreja Contemporânea Cristã há alguns anos. Igreja essa que foi fundada pelo pastor Marcos Gladstone e seu marido Fábio Inácio.

As noivas se juntaram à organização em 2017, depois de terem sofrido preconceito em uma outra comunidade evangélica. “Deus não é ‘se você é gay, se você é lésbica, bi, tetra’. Não importa a letra que você é, o que importa é o sentimento que você tem, o amor. Eu sempre coloco o amor na frente de tudo. O que me fez enfrentar todo esse preconceito, enfrentar mensagens pesadas é o amor, o amor das pessoas que acreditam na gente”, declarou Cacá Werneck antes de subir ao altar.