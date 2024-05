Polícia apreende 53 kg de drogas em caminhão com doações ao Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um caminhão que levava doações ao Rio Grande do Sul, que vive tragédia causada pelas chuvas, foi apreendido com 53 quilos de drogas na rodovia estadual SC-480, na altura do município de São Domingos (SC), no oeste catarinense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão ocorreu após trocas de informações. Foram encontrados 52 kg de cocaína e 1 kg de crack escondidos no estepe.

O veículo levava cerca de 20 toneladas de donativos arrecadados pela Defesa Civil do Paraná e tinha afixada credencial de ajuda humanitária da Defesa Civil, além de um adesivo “SOS Rio Grande do Sul”.

O motorista de 39 anos foi preso após confessar que entregaria o estepe com as drogas em um posto de gasolina antes de descarregar as doações.

A carreta foi apreendida. Outro caminhão será usado para encaminhar as doações ao Rio Grande do Sul, segundo nota da Polícia Rodoviária Federal.

Desde o início da tragédia no sul, foram espalhadas fake news sobre caminhões com doações estarem sendo parados e pesados nas rodovias. Caso apresentasse sobrepeso, segundo as publicações, o veículo era multado.

As informações foram desmentidas pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), que afirmou ter aplicado seis multas a caminhões com excesso de peso no posto der fiscalização em Araranguá (SC), mas que as autuações seriam canceladas.

Diante disso, a agência publicou uma série de recomendações para o tráfego de veículos com doações, entre elas, a dispensa do procedimento de fiscalização de pesagem nos postos rodoviários.