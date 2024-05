Gladson declara apoio a pré-candidato do deputado Manoel Moraes em Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a agenda que cumpriu nesta sexta-feira, 17, em Xapuri, o governador Gladson Cameli fez uma declaração importante no contexto político local que muitos não esperavam. Em vídeo que passou a circular nas redes sociais logo após a visita às obras da Ponte da Sibéria, Cameli declara apoio ao pré-candidato do Progressistas à prefeitura do município, o advogado Maxsuel Maia.

O fato que parece ser óbvio, uma vez que Maxsuel Maia é pré-candidato pelo partido do governador e do deputado Manoel Moraes, líder do governo na Assembleia Legislativa (Aleac), fica só na aparência quando se aprofunda um pouco mais na configuração política dos últimos anos no município acreano, que tem uma prefeitura sempre muito cobiçada.

Anúncios

O pré-candidato do União Brasil, o ex-deputado estadual Antônio Pedro, sempre foi da base do governador Gladson Cameli e um dos seus mais leais apoiadores, condição semelhante a do colega Manoel Moraes, que atualmente ocupa a função de líder político do governo no parlamento acreano. Contudo, na última eleição, apenas Moraes manteve o mandato.

Apesar de nunca terem tido nenhum tipo de diferença pessoal, quando dividiam a condição de deputados com base em Xapuri, havia um velado clima de disputa entre os respectivos grupos políticos por uma condição de maior influência junto ao governo. À frente enquanto deputado, Antônio Pedro viu o seu espaço ser abocanhado por Moraes após perder o mandato, em 2022.

Diante desse cenário, havia uma dúvida frequentemente comentada a respeito do posicionamento do governador nesta eleição municipal. Se ele se absteria de subir nos dois palanques ou se declararia opção pelo pré-candidato de um dos dois grupos. Essa definição aconteceu, de maneira pública, nesta sexta-feira, ao chegar ao município.

Ao descer do avião, na chegada a Xapuri, Gladson disse que Maxsuel Maia é o candidato que apoiará no município. “Terá todo o nosso apoio, é o meu candidato, estamos juntos aí nessa caminhada para que a gente possa cada vez mais, estado e município, estarem unidos para de fato a gente melhorar a vida das pessoas. Respeitando sempre as opiniões, mas o Maxsuel aqui é o candidato do Progressistas, é o meu candidato, é o nosso candidato”, afirmou o governador.

Maxsuel Maia agradeceu o apoio e disse estar preparado para o desafio de chegar à prefeitura. “É uma honra e uma responsabilidade. Tenha certeza de que estamos preparados e que vamos fazer muito por Xapuri, com o senhor no governo e a gente na prefeitura, a partir de janeiro de 2025”, disse o pré-candidato.

Durante o compromisso em Xapuri, que foi uma visita às obras da Ponte da Sibéria, Maxsuel e Manoel Moraes apareceram sempre em posição de destaque nas fotografias, mais próximos do governador. Antônio Pedro também esteve presente no momento, de maneira mais reservada.

Vídeo: