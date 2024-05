Sobe para 155 o número de mortes em enchentes que atingem o RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Subiu para 155 o número de mortos em enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil na manhã deste sábado. São 461 municípios afetados.

Há 77.202 pessoas em abrigos, 540.188 desalojadas e pelo menos 2.304.433 afetadas com a situação. O novo boletim destaca também que há 806 feridos e 94 desaparecidos.

O estado conseguiu resgatar 82.666 pessoas e 12.215 animais.

Chuvas e nível de água

Foram registrados baixos volumes de chuva no estado durante as últimas 24 horas, com acumulados de até 35 mm pontualmente na região norte e nordeste.

“Apesar das baixas precipitações, ainda ocorre a lenta propagação das cheias da Região Hidrográfica do Guaíba para a Laguna dos Patos. O rio Jacuí apresenta lento declínio, porém ainda em níveis elevados entre rio Pardo e o delta do Jacuí. Os rios Taquari e Caí seguem em constante declínio e já apresentam níveis se normalizando à montante da bacia, porém perdurando a cheia na sua foz”, diz a Defesa Civil, em nota divulgada à imprensa.

O rio do Sinos e o Gravataí apresentam lento declínio, mas ainda acima da cota de inundação.

O nível do Guaíba mostrou lento declínio durante o dia de ontem, com uma taxa de 15 cm a 20 cm por dia, com tendência de manter essa taxa nos próximos dias – os níveis elevados devem seguir elevados durante a próxima semana.

A Laguna dos Patos, por sua vez, continua variando em níveis elevados, nesse momento apresentando estabilidade.