Homem é esfaqueado em tentativa de assalto na Via Chico Mendes

Antônio Carlos Freitas de Souza, de 47 anos, foi ferido a golpes de faca na noite dessa quarta-feira, 24, durante uma tentativa de roubo em frente a uma concessionária de motos na Via Chico Mendes, Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima relatou à reportagem que estava trafegando em sua motocicleta modelo Yamaha Factor 150, de cor preta, no sentido bairro-centro na Via Chico Mendes, quando uma mulher não identificada que estava na via o chamou. Ao parar a moto, um homem não identificado o abordou e, em posse de uma faca, anunciou o assalto. O criminoso, a todo momento, tentou retirar Antônio Carlos da moto, que reagiu e foi ferido com quatro golpes nas costas e outro na região da clavícula.

Populares que passavam no momento do assalto perceberam a situação e impediram que a moto de Antônio Carlos fosse roubada. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A vítima, mesmo ferida, ainda pegou sua motocicleta e seguiu com destino ao pronto-socorro de Rio Branco para atendimento médico. O quadro clínico de Antônio foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada e nenhum boletim de ocorrência foi registrado pela vítima.