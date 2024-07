Tempo seco faz IMAC suspender autorização de queimadas em todo o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 25, portaria que suspende a emissão de Autorizações de Queima em todo o estado.

O instituto ambiental justifica a medida pela situação de emergência ambiental em decorrência da redução dos índices de chuvas e dos cursos hídricos, prejuízos sociais e econômicos, e riscos de incêndios florestais nos municípios acreanos.

Conforme o decreto, as situações excepcionais serão tratadas no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Florestas – CEMAF e do Gabinete de Crise criado para tratar da redução dos índices de chuvas e dos cursos hídricos e do risco de incêndios florestais, com o objetivo de enfrentar os prejuízos, concretos ou potenciais, decorrentes desse cenário.