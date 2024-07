Arlindo Cruz surge tocando banjo após AVC e emociona: ‘Dedinho mexendo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Arlindo Cruz, internado na última semana para exames e tratamento dentário, emocionou fãs ao aparecer em um vídeo tocando banjo com a ajuda de sua esposa, Babi Cruz. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais na quarta-feira, 24, e mostrou o sambista segurando o instrumento enquanto Babi o auxiliava. Após sofrer um AVC em 2017, Arlindo precisa de cuidados especiais com sua saúde.

No vídeo, é possível ver que sua esposa não conseguiu esconder a emoção ao vê-lo interagindo com o banjo. A filmagem foi inicialmente publicada no perfil do cantor Roger Toddy, que visitou a casa do artista, e rapidamente gerou uma onda de mensagens carinhosas dos fãs.

“Nosso mestre merece toda energia boa desse mundo”, comentou um internauta. “Poxa, me emocionei!!”, acrescentou outro. Flora Cruz, filha do artista, também expressou sua alegria: “Foi emocionante demais, que tarde boa!”

Anteriormente, a internação de Arlindo Cruz na quinta-feira, 18, gerou preocupações após rumores de uma piora em seu estado de saúde. No entanto, a família do sambista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Em comunicado, garantiram que o cantor está bem e que a hospitalização foi apenas para o tratamento odontológico necessário devido às suas condições de saúde.

A equipe do cantor informou que “ao contrário do que foi noticiado em alguns portais, ele segue com o quadro clínico estável, mantendo todos os sinais vitais. Agradecemos as orações dos fãs e amigos.”