PF apreende quase 4 toneladas de cocaína na fronteira com a Colômbia

Cerca de quatro toneladas de pasta base de cocaína foram apreendidas pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (24), em Tabatinga, município do Amazonas localizado na fronteira do Brasil com a Colômbia. Esta foi a maior apreensão de drogas da história do estado.

Os entorpecentes foram encontrados pelos agentes da PF na comunidade Vila Nova, Zona Rural de Tabatinga. A localidade é isolada e de difícil acesso. A região do faz parte da chamada “Rota do Rio”, um conhecido ponto de escoamento de drogas para todo o Brasil.

De acordo com a polícia, parte da droga estava escondida dentro de uma casa de madeira e o restante enterrado nas imediações do imóvel. No local também foi apreendido um fuzil.

Ainda segundo a PF, o entorpecente vinha da Colômbia, era armazenado na comunidade Vila Nova para ser transportado até Manaus, de onde seria distribuída aos grandes centros do Brasil e para fora do país.

No momento da ação, três pessoas foram presas.

Este foi o maior volume de drogas apreendido pelas forças de segurança em toda a história do Amazonas. Até então, o recorde era de pouco mais de 2 toneladas de cocaína apreendidas no Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, no interior do estado, em maio deste ano.