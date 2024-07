Caminhão tomba na BR-364 e população saqueia refrigerante na frente da polícia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um caminhão carregado com refrigerantes e água mineral tombou nessa terça-feira, 23, na BR-364, em Itapuã do Oeste (RO), a 110 quilômetros de Porto Velho. Vídeos feitos no local mostram dezenas de pessoas saqueando a carga, mesmo com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM).

Algumas das pessoas foram até o local de carro e colocaram os itens saqueados no porta-malas, enquanto outras saíam a pé carregando fardos de refrigerante.

De acordo com a PRF, uma carreta se envolveu em uma acidente e acabou tombando na via. Com o acidente, a carga de refrigerante e água ficou exposta na rodovia. Com isso, centenas de pessoas acabaram saqueando os produtos.

A PM e a PRF não conseguiram conter as pessoas por conta da desproporção entre o número de policiais e saqueadores.