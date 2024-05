Fazenda aprova empréstimos bilionários ao Governo do Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Fazenda aprovou mais dois pedidos de empréstimos do Governo do Amazonas com o Banco do Brasil, um no montante de R$ 1,1 bilhão e outro de R$ 220 milhões.

“Comunico que este Ministério da Fazenda, (…) tendo por base os documentos enviados e as informações disponíveis na Secretaria do Tesouro Nacional, verificou, no dia 24/04/2024, os limites e condições para realização de operação de crédito e obtenção de garantia da União e entende que o proponente cumpre os requisitos prévios à contratação”, diz o ofício da secretaria enviado ao Banco do Brasil e ao Governo do Amazonas.

Segundo o governo amazonense, os empréstimos serão para investimentos para as áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, habitação e saneamento.

Para realizar a operação de crédito, o Governo do Amazonas pediu e recebeu autorização da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os projetos de lei foram aprovados em novembro de 2023.