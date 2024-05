André Vale participa da entrega de equipamentos agrícolas, sacolões e kits dormitórios no Rio Liberdade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual André Vale (Podemos) participou, no sábado (4), a convite do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e do Major PM Evandro, das atividades realizadas pela Prefeitura do município, no Rio Liberdade, região da BR-364.

A Prefeitura promoveu uma mega ação de saúde e esportiva, além da entrega de equipamentos agrícolas, kits dormitórios e cestas básicas nas comunidades ribeirinhas do Rio Liberdade.

O torneio de futebol foi realizado na comunidade Itajubá, com a participação de 28 equipes. Sendo 21 masculinas e 7 femininas. O campeão recebeu R$ 1000 e o segundo 500 em premiação, para os ambos sexos.

O tocante ao atendimento de saúde, foram realizados mais 250 consultas médicas, serviços odontológicos com dois profissionais e dispensa de medicamentos.

Além disso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal, fez a entrega de 400 cestas básicas, 50 colchões, 70 redes e 70 kits dormitórios ( contendo um lençol, uma fronha, um travesseiro e um cobertor). Totalizando aproximadamente quase 2 milhões de reais.

O prefeito Zequinha Lima também entregou a comunidade, Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega equipamentos às comunidades do Rio Liberdade 38 equipamentos agrícolas, sendo e 8 barcos de 10 metros com motor para atender todas as comunidades do Rio Liberdade no transporte da produção agrícola.

Dentre os equipamentos estão desbulhadeira de milho, despolpadores de frutas, kit de casa de farinha, motores e engenhoca.

O prefeito Zequinha Lima disse que os itens são fruto de recursos federais no valor de aproximadamente R$ 2 milhões. “Nós recebemos um recurso do governo federal e procuramos distribuir para aqueles que mais precisam. Aqui no Rio Liberdade vimos que tem necessidade e por isso estamos aqui trazendo 400 sacolões para distribuir para que as famílias da região possam ter uma complementação de seu alimento. Nós estamos trazendo também redes, colchões, kit dormitório porque sabemos que as vezes essa região passam por alguma alagações do igarapé. 2021 foi assim esse ano também, então nós viemos trazer esses produtos para que possamos ofertar e melhorar a vida dessas pessoas”, disse o gestor municipal.

O deputado André da Droga Vale tem alocado emendas para atender as comunidades rurais da região do Rio Liberdade. Buscando trazer melhoria vida aos povos da floresta. E para ele, é necessário empenho para melhorar a vida dessas pessoas. ” “Estivemos mais uma vez do Rio Liberdade , na comunidade Itajubá , a convite do prefeito Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima, e do Major Evandro. Viemos participa da entrega de p alguns kits pela Prefeitura, e ver as bem-feitorias que a gestão está fazendo em prol dessas pessoas. Isso é motivo alegria e uma satisfação tão grande, por estar participando desse evento com o prefeito Zequinha e o major Evandro. Por meio do nosso mandato, visitado essas comunidades do rio Liberdade e alocando recursos de nossas emendas, para trazer melhorias para essa comunidade tão distante, às vezes, esquecida, com seriedade e esforços do prefeito Zequinha Lima, podemos mudar isso “.