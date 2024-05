Madonna posta foto ao lado de Pabllo Vittar e Anitta para agradecer por show histórico em Copacabana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Madonna postou neste domingo (5) uma foto ao lado de Pabllo Vittar e de Anitta, que participaram de seu show histórico na Praia de Copacabana. As brasileiras fizeram participações especiais no show do Rio, que reuniu 1,5 milhão de pessoas e marcou último show da The Celebration Tour, turnê de celebração das quatro décadas de carreira da rainha do Pop.

A foto foi usada por Madonna como capa de um vídeo que ela postou no Reels, com uma vista de cima do público que lotou as areias de Copa, ao som de Vogue.

“Isso realmente aconteceu. Obrigada, Rio. Obrigada, Pabllo Vittar e Anitta. Não há palavras para expressar minha gratidão a tdas as pessoas envolvidas!”, escreveu Madonna na legenda da postagem, com direito a vários corações amarelos e verde, além de bandeiras do Brasil.

No show, Anitta apareceu no set em que Madonna traz para o palco uma apresentação de ballroom, que contou com apresentação de Estere, uma de suas caçulas. Anitta foi jurada e recebeu uma dança bem sensual de alguns dançarinos de Madonna. Madonna também postou uma foto em que agradece a participação de Anitta.

Já Pabllo Vittar apareceu mais a frente no show, para dançar uma versão de “Music” entoada por jovens de diversas escolas de samba, uma bateria orquestrada por Pretinho da Serrinha. Ao fundo, diversas personalidades brasileiras foram homenageadas no telão do show de Madonna. A aparição das duas artistas foi ovacionada pelos fãs e também nas redes sociais.

Logo após o fim de seu show, Madonna também postou um vídeo que mostra a participação de Pabllo Vittar no show.

Fonte: Revista Marie Claire