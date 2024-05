Madonna ficou até as 4h em festa para supervips oferecida por Luciano Huck

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A noite de Madonna depois do show histórico no Rio de Janeiro terminou depois das 4h deste domingo (5), em uma festa oferecida pelo apresentador Luciano Huck para ela e a equipe no Copacabana Palace.

Foram cerca de 120 convidados -90 de uma lista da própria cantora, e que incluía a sua equipe de bailarinos, técnicos e produtores, e apenas 30 brasileiros –os supervips entre os vips, que conseguiram um acesso exclusivo e para poucos.

Além de Huck e Angélica, estavam no restaurante japonês do hotel, transformado em pista de dança, os cantores Anitta, Pablo Vittar e Ludmila, Sabrina Sato e o namorado, Nicolas Prattes, a empresária Donata Meirelles, o milionário João Adibe Marques, da Cimed, e sua mulher, a influencer Cinthya Marques, e integrantes da família Marinho, dona da TV Globo.

Não há fotos da celebração: Huck colocou um cartaz na entrada que dizia: “Bem-vindo à festa. Deste ponto em diante, nada de fotografia! Nenhuma postagem em mídia social!”. Até a manhã de domingo, nenhum convidado tinha desobedecido a determinação.

Os brasileiros convidados para a celebração noturna estavam também entre aqueles que receberam o invejado crachá “Friends & Family” para entrar no restrito espaço em frente ao palco para ver o show. Os demais vips ficaram em espaços dos patrocinadores do evento, como o “Laranja”, do Itaú, que reuniu também clientes sorteados, entre outros, e o “Azul”, com convidados de outras empresas.

A festa no Copacabana Palace marcou o encerramento da turnê mundial de Madonna.

De acordo com relatos de convidados, Madonna estava feliz e entusiasmada com o sucesso do show, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, num encerramento apoteótico de sua turnê.

Dançou, conversou e ficou na festa até depois das 4h, quando diversos convidados já se despediam da inesquecível noite.