Sistema de emissão de nota do RS usado no Acre não será afetado na cheia

A crise enfrentada pela população do Rio Grande do Sul, onde os temporais já deixaram 75 mortes, têm afetado todos os serviços básicos como fornecimento de água, luz e até os serviços públicos.

A Justiça Federal, por exemplo, com a iminente possibilidade da água chegar ao prédio sede do TRF4, desligou o Data Center do Tribunal, suspendendo todo o sistema administrativo dos estados do Sul do país.

A situação, que se agrava a cada momento, trouxe preocupação com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica no Acre, já que o sistema desenvolvido pelo Rio Grande do Sul é usado pela Secretaria Estadual de Fazenda acreana.

Consultada pela reportagem do ac24horas, a SEFAZ informou que não há risco de paralisação, já que providências foram adotadas para evitar danos ao sistema.

Leia abaixo a nota da Sefaz do Acre:

Todos os estados do Brasil utilizam o Sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica desenvolvido pelo Rio Grande do Sul (RS), a saber, o Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS).

Na última sexta-feira, 3, a equipe responsável pelo SVRS informou que, mesmo diante do agravamento da situação de crise que acomete aquele estado nos últimos dias, ocasionada pela incidência de fortes enxurradas, o risco de uma eventual paralisação deste é inexistente, uma vez que providências foram tomadas previamente para que todas as funcionalidades técnicas de segurança e controle permaneçam operacionais e funcionando dentro da normalidade.

Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda do Acre