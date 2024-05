Adolescente morre ao tocar em cerca elétrica em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um adolescente de 14 anos morreu na tarde deste domingo, 5, depois de sofrer duas paradas cardíacas ao tocar na cerca elétrica de uma propriedade na Rua Antônio Costeira, em Cruzeiro do Sul. Segundo testemunhas, ele tentou entrar na área para pegar cacau e levou um choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas, mas não conseguiram salvar o jovem, que teve duas paradas cardiorespiratória e morreu no local.

A propriedade pertence a um empresário. No local há uma pequena placa com indicação de que a cerca é eletrificada, mas segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem não sabia ler e a instalação está irregular.

A Energisa mediu a voltagem da cerca que estava em 227Volts, o que segundo o comando da corporação, é acima do permitido. Faltava no local um dispositivo que transmitisse energia de forma pulsada, proporcionando apenas uma sensação desagradável em quem encostasse e não representando risco de morte.

“A Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada. Tratava-se de um jovem de 14 anos, que ia passando pelo local, visualizou uma fruteira, pé de cacau, o mesmo não sabia ler, e entrou na propriedade onde havia uma cerca elétrica, com o valor acima do permitido. A equipe da Energisa ia passando pelo local, fez os primeiros atendimentos, com Reanimação Cardiopulmonar por cerca de 45 min, onde a vítima teve 2 paradas, até o óbito ser atestado pela equipe da SAMU”, citou o comando do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.