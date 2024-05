Aos berros, Leo Dias esculacha Davi Brito após flagra com influenciadora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta quarta-feira (01), o jornalista Leo Dias acabou perdendo as estribeiras ao vivo, durante o programa “Fofocalizando”, do SBT. Aos gritos, o colunista criticou o ex-BBB Davi Brito e afirmou que não se deve confiar em homens, porque eles querem “trocar de mulher” quando enriquecem. A situação aconteceu depois que o mais novo milionário do pedaço foi flagrado saindo para jantar com a influenciador digital Bárbara Contreras em um restaurante caro de Salvador. Vale lembrar que ele terminou o relacionamento com Mani Reggo há menos de um mês.

Depois que o “Fofocalizando” exibiu a matéria sobre o novo affair de Davi Brito, Leo Dias pediu licença para opinar sobre a situação. “Eu estou calado até agora, mas eu vou falar: isso é macho. Macho! Macho é assim!”, afirmou o colunista. “3 milhões. Dá 3 milhões na mão do macho, a primeira coisa que ele faz é pegar mulher nova. Ai, gente! Fala sério! É trocar de mulher. Macho é assim”, observou o jornalista aos berros.

Anúncios

“Gente, alguém acredita em macho fiel com 3 milhões de reais na mão?”, indagou o jornalista. Em seguida, a apresentadora Renata Kuerten ainda brincou com a situação, dizendo que o marido dela não era como Davi Brito. “Não bota a mão no fogo por macho!”, orientou Cariúcha. “Uma pessoa que viveu uma vida simples, de repente, do dia para a noite, ganha 3 milhões, a primeira coisa é pegar mulher nova, gente”, observou Leo Dias. O colunista do “Fofocalizando” então lembrou que Davi tem apenas 21 anos de idade. “Todo macho é assim”, ele repetiu.

Em meio ao debate, o jornalista Gabriel Cartolano acabou saindo em defesa do baiano, lembrando que ele e Mani Reggo anunciaram o fim do relacionamento publicamente e que agora não existem motivos para reclamações. “Eu discordo! Porque não esperou nem o corpo esfriar, entendeu?”, explicou Cariúcha. “Tem que ter um período de luto”, frisou Leo Dias. Em seguida, o jornalista afirmou que o restaurante que Davi levou o novo affair é um local muito badalado e que foi quase um “pedir para ser visto”.

Veja:

Eeeita que essa fofoca sobre o Davi rendeu um belo de um debate aqui no palco do Fofocalizando, hein!

E vocês, meus fofoqueiros! O que vocês acharam?!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/yBkbM7SWJi

— Fofocalizando (@pfofocalizando) May 1, 2024