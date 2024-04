Atleta acreano quebra recorde em Copa de Natação na Bolívia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O jovem acreano Joaquin Assaf estabeleceu um novo recorde durante participação na Copa Mega Bolpebra de Natação, ocorrida em Cobija, na Bolívia, nesse fim de semana. Ao todo, foram 63 medalhas para o Acre, sendo 16 de ouro.

De acordo com a Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), o principal destaque do Acre na competição foi Joaquin Assaf, que além das medalhas estabeleceu um novo recorde na prova de 50m costa, com o tempo de 29s25.

O balanço oficial de medalhas foi:

1. Joaquin Assaf (AABB): 7 ouros e 1 prata

2. Thales Moretti (AABB): 5 ouros e 3 pratas

3. Isadora Sampaio (AABB): 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes

4. Raiane Albuquerque (Natação Tubarão): 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes

Ao todo, 13 atletas acreanos participaram das disputadas, nas provas de 50m e 100m nos estilos borboleta, costa, peito e crawl.

O antigo recorde acreano da prova era do atleta Guilherme Faria, com tempo de 29s85, e estava em vigor desde o dia 14 de dezembro de 2018.