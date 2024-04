Projeto Clonatha toca em Rio Branco homenageando os sucessos de Iron Maiden

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O músico acreano João Neto (Fire Angel) e banda se apresentarão nesta sexta-feira (10), no A Confraria, em Rio Branco, homenageando bandas consagradas do Hard Rock e Heavy Metal. O projeto da apresentação, batizado de Clonatha, homenageia Iron Maiden, com músicas tocadas no primeiro Rock in Rio, em 1985.

A apresentação tem início a partir das 22:30h com entrada no evento é gratuita, mas será cobrado o couvert artístico. Veja o banner do evento.

O projeto Clonatha está em execução desde 2015. O grupo já se apresentou em várias casas de shows da capital, tocando Iron Maiden, Bon Jovi, Skid Row, Judas Priest, Angra, entre outros “monstros sagrados”. De acordo com o grupo, a relação da banda com o público é muito próxima, pois os sucessos tocados agem como uma máquina do tempo, levando os ouvintes a um sentimento nostálgico.