A longa viagem do Poker

Verdade que hoje o poker é mais popular do que nunca antes. Prova disso são os torneios, tanto online quanto ao vivo, que além de oferecer prêmios milionários, conseguem atrair milhares de jogadores do mundo inteiro. Mas o poker é um jogo de cartas que carrega origens muito antigas e que conseguiu se transformar num fenômeno global ao longo dos séculos. A história conta que tudo começou no final da Idade Média, na então Pérsia-hoje o Irã – onde se jogava As Nas, muito semelhante ao poker da atualidade. Ter pares de cartas ou trios era um dos objetivos, como também tentavam, segurando uma expressão séria, enganar os adversários não dando pistas sobre a mão.

A partir do século XIII a Itália já importava sedas e especiarias do Médio Oriente ao longo da Rota da Seda, atravessando por terra a Pérsia até chegar à China. Assim o jogo, com algumas variações, chegou à velha Europa onde foi denominado ‘poque’ na França e ‘pochen’ Alemanha, evoluindo ao mesmo tempo que ganhava fama. E sua popularidade pulou até a América do Norte junto com as primeiras colônias francesas em Nova Orleans. À medida que se espalhava pelo país foram introduzidas regras e variantes que deram, como resultado, origem a um amplo leque de jogos diferentes de poker, mudando até o nome que se adaptou do francês ‘poque’ ao inglês ‘poker’.

Durante a chamada ‘febre do ouro’ o jogo passou a ser o entretenimento favorito dos cowboys e garimpeiros, e nas cidades fronteiriças as mesas de jogo tornaram-se comuns, marcando a grande ascensão do poker nos Estados Unidos. No ano 2000, com o advento da internet, começou a se criar uma geração nova de jogadores, pois o poker online tornou-se uma opção acessível, graças a permitir jogar a qualquer hora e desde o conforto de casa. Por isso, quando comece a jogar poker online, lembre de como ele fascinou as pessoas desde suas antigas origens até o seu atual status como um jogo amado no mundo todo e com sua marca indelével na história e na cultura.

Conheca o básico

O poker se tornou um dos jogos de cartas mais jogados do mundo graças à sua simples mecânica. É claro que as faculdades mentais intervêm nele de forma proeminente, mas também sem dar origem a complicados cálculos. Seu objetivo é conseguir formar uma jogada de um valor maior que a dos adversários, embora não seja necessário que a jogada, seja melhor que a deles, bastará apenas com que os rivais acreditem que sim, para que desse jeito se retirem antes de verem as cartas.

O poker se joga com um baralho inglês de 52 cartas, geralmente são usados ​​​​dois baralhos com cores de fundo diferentes. Assim, enquanto um estiver em jogo, será embaralhado o outro ao lado daquele que terá que acertar na próxima vez.

O coringa está presente e serve para poder representar ou substituir qualquer outra carta. Os naipes têm todos um valor igual em qualquer uma das jogadas feitas. E a ordem, do maior ao menor, é Às, Rei-K-, Dama -Q-, Valete -J-, Dez, Nove, Oito, Sete, Seis, Cinco, Quatro, Três e Dois. Podem jogar de dois a sete jogadores, sendo mais interessantes aqueles jogos compostos por cinco ou seis participantes. E cada jogador joga sem parceiro, apenas sozinho.