Sandália Anabela, diga sim para esse ícone fashion

Esse famoso tipo de sandália surgiu há algum tempo, lá pela década de 30 e 40, e claro com tudo com o tempo foi se modernizando, ganhando novas caras e roupagens, mas sempre trazendo um ponto elegante e sobre tudo fashion para os seus pés.

Como dito ele apareceu entre as décadas de 1930 e 1940, e se tornou sensação logo, não demorou muito para as mulheres da época se renderem a criação do gênio Salvatore Ferragamo que foi super perspicaz e assertivo ao confeccionar um salto em cortiça, novidade que chegou, ganhou adeptos e nunca mais saiu do pé das mulheres, lançou esse salto em cortiça.

Este tipo de salto é famoso por ter seu começo na altura do calcanhar e ao longo de sua extensão diminui na parte dianteira do pé.

Conforto

Se a gente pode te dar apenas um motivo, além dos muitos que existem para se usar uma sandália anabela, esse com certeza seria o seu conforto. Com toda a segurança do mundo garantimos que você precisa ter esse calçado entre suas opções, ele não vai ficar muito tempo lá parado.

Não importa se está frio ou quente, se é outono ou primavera, você vai usá-lo sim ou sim durante o ano todo, pois ele combina com tudo, se fosse um signo esse salto com certeza seria geminiano. Ela vai bem com calças jeans, saias de todos os tipos de comprimento, vestidos, você pode fazer combinações arrasadoras com ele.

Beleza e estilo acessível

As sandálias Anabela são um show de beleza e também de versatilidade, tanto para os compromissos de rotina, quanto para os dias de lazer ou saídas com amigos e eventos, elas caem super bem, trazendo para você sofisticação, conforto e te colocando sempre na moda. A quantidade de sandálias que se diferencia em modelos e estilos é enorme e com certeza você vai encontrar aquelas para chamar de suas, além de tudo tem um bom preço.

Esteja sempre chique e elegante

Se você é daquelas mulheres que se preocupa com charme e elegância quando o assunto é calçado, essa é a sandália para você. Os detalhes que a sandália Anabela traz são tudo o que está perfeito, e vão te fazer vibrar charme por onde quer que você passe, além de dar elegância ao seu caminhar. Esse clássico é um fenômeno indestritivel. Quando o seu look pede um calçado formal e charmoso, não se esqueça do que deve calçar.

Cansou do salto fino?

Saltos finos são também paixão nacional, mas são doloridos e difíceis de se aguentar por muito tempo. As sandálias anabela são a opção correta para substituir o salto fino. Elas vão te dar a mesma postura que você consegue ao usar um salto fino, mas, ao mesmo tempo te deixarão também confortáveis durante todo o tempo em que estiver usando-a.

Com conforto e os pés descansados, manter a pose e classe é muito mais fácil. Bora arrasar com o seu salto Anabela por aí.