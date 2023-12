Produtores rurais são recebidos pelo presidente Nacional da Conab, que reafirmou parcerias

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A comitiva de dirigentes de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária do Acre ligadas ao Sistema OCB que participam de intercâmbio e visitas técnicas em Brasília, foram recebidos nesta terça-feira, 5, na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pelo presidente Nacional Edegar Pretto e pelo Diretor Executivo de Operações e Abastecimento da Conab, Thiago dos Santos.

Na oportunidade, os produtores e produtoras rurais de 10 cooperativas explicaram que estão em processo de constituição de uma Central de Cooperativas da Agricultura Familiar no Acre e pediram o apoio da Conab com esse projeto.

“Nossos produtores estão vivendo uma nova fase, buscando fortalecer ainda mais as cooperativas e a forma de organização através da criação de uma central de cooperativas da agricultura familiar, neste sentido, estamos aqui para pedir apoio e parceria da Conab e também agradecer pelo atendimento e atenção que a Conab tem dispensado com as nossas cooperativas”, enfatizou o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha.

O presidente da Conab, Edegar Pretto parabenizou a iniciativa de criação da central e reafirmou parcerias com as cooperativas.

“Como vocês sabem, as principais políticas que nós implementamos na Conab são relacionadas às cooperativas, o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, por exemplo, que está retornando com força porque o presidente Lula determinou que seja o principal instrumento para erradicação da fome outra vez no país”, disse o presidente.

Edgar Pretto enfatizou que a missão da Conab é promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e participando da formulação e execução das políticas públicas.

“O presidente Lula lançou o programa com 500 milhões, a metade para ser operacionalizada, exigida pela CONAB. A CONAB só atua com cooperativas e associações, gora mais de 250 milhões. Já adquirimos 100 milhões de leite em pó para abastecer as cozinhas solidárias, agora tem mais as compras das cozinhas solidárias, perto de 40 milhões, isso é para dizer para vocês que a CONAB vai ser a grande cliente das cooperativas, da agricultura familiar e da economia solidária”, afirmou o presidente. Nós vamos trabalhar sem descanso para dar viabilidade econômica aos agricultores e nós operacionalizamos pelas entidades, pelas cooperativas e associações, então o povo da OCB vai ter bastante trabalho e vai ter nosso apoio”, finalizou o presidente.

