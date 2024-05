O cipó de aroeira voltando para o lombo de quem bateu

BOI VOA. É um ditado político, e que numa figuração, o fato acontece. O prefeito Tião Bocalom (PL), foi humilhado, enxotado como um cão sarnento das hostes do PP, ainda que tenha lutado pela sua permanência. O jogo seguiu. O candidato do PP, Alysson Bestene, foi colocado na ribalta como o nome do partido para a prefeitura de Rio Branco. O povo o rejeitou ao longo da pré-campanha. Mesmo com o fato de ser qualificado, o máximo que conseguiu chegar foi aos pífios quatro pontos percentuais de aceitação. Numa manobra urdida nos bastidores pelo senador Márcio Bittar (UB) – que é quem manda hoje, politicamente, no prefeito Bocalom – o PP agora se humilha, se apequena, para querer indicar de vice o Alysson Bestene (que colaborou para o chute no traseiro que o Bocalom levou do PP). O Bocalom e seus assessores devem estar rindo dessa situação, e com razão. Afinal, assistem o PP de joelhos implorando para indicar o vice da sua chapa. É o boi voando. Para tornar este cenário mais cômico, é o de assistir o governador Gladson entrando no jogo do senador Márcio Bittar (UB), aceitando ser submisso. O Gladson, vamos reavivar, pediu afastamento do PP para não apoiar a candidatura do Bocalom, e apoiou a Socorro Neri para a PMRB. E agora, anunciou a criação de uma secretaria e dar de mimo ao União Brasil; para abrir mão da vice e acomodar o Alysson de vice na chapa do prefeito Tião Bocalom. O Bocalom tem que dar mesmo grandes risadas por conta dessa ópera-bufa. É o cipó de aroeira, voltando para castigar o lombo de quem lhe bateu.

SEM INFLUÊNCIA

COMO jornalista, também, me divirto com tudo isso. É muito cômico. E, para mim, tanto faz o Alysson Bestene (PP) ser vice do prefeito Tião Bocalom ou do Marcus Alexandre (MDB), que para minha posição jornalística, não vai influenciar em nada. Cada um no seu quadrado.

O TURCO DEU UM NÓ

NESTE episódio todo o senador Márcio Bittar (UB) – o turco-, não deu só um nó no governador Gladson Cameli, ao ponto de lhe convencer o PP não ter candidato próprio e virar um puxadinho do velho Boca. Mas , também, deu um nó no senador Alan Rick (UB), no deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) e na vice-governadora Mailza Assis (PP), que foram tirados da foto do cenário que montou para a eleição municipal, com reflexos na disputa do governo, em 2026. Alan, Mailza e Duarte, no máximo; eles podem ser figurantes neste jogo do Bittar.

AVALIANDO MAL

O GRUPO Bittar\Bocalom está avaliando mal ao menosprezar o potencial eleitoral do senador Alan Rick (UB) e do deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS), os tratando com desdém. E cometem um erro maior com a vice-governadora Mailza Assis (PP), porque em 2026 será a governadora e com a caneta na mão; caso o Gladson deixe o governo para disputar o Senado. Na política, a vingança é um menu que se consome gelado.

BICO QUEBRADO

NESTE cenário, quem também foi engolido pelo senador Márcio Bittar (UB) foi o PSDB, que esperava indicar o vice na chapa do PP para a PMRB.

BATMAN E ROBIN

NESTE episódio todo, quem não apareceu foi o ex-deputado José Bestene, mas esteve presente em toda articulação nos bastidores para levar o Alysson Bestene ao ser o vice do Bocalom. Bestene e Márcio Bittar são hoje figuras políticas muito próximas, se consultam, rotineiramente, sobre a sucessão municipal. São o Batman e o Robin atrás dessa cortina da disputa da PMRB.

NADA DE ANORMAL

É ILEGAL toda essa articulação para levar o PP para pajear o prefeito Bocalom? Não. Falta ética? Também, não. É anormal? Por tudo que já vi em campanhas políticas, também, pode ser estranho, mas vejo com naturalidade. A política é a arte da conveniência e dos conchavos.

QUAL FOI O CRIME?

AINDA sobre toda essa confusão, qual foi o crime cometido pela deputada federal Socorro Neri (PP)? Apenas colocou o seu nome como opção para ser candidata a prefeita, depois do Alysson Bestene (PP) abdicar da disputa. Estão fazendo um carnaval com bumbo furado nesta história.

VAMOS DEIXAR CLARO

QUANDO ela disse que não seria candidata antes, foi porque existia a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco. Na verdade, a deputada federal Socorro Neri (PP) foi, extremamente, ética, sob todos os aspectos. Não há outra análise. Não desrespeitou ninguém neste jogo. Não vejo sentido nessa insatisfação do governador Gladson Cameli.

ADMITE DISPUTAR

O SENADOR Márcio Bittar (UB), ninguém se admire, se em 2026 aparecer como candidato ao governo do estado. As paredes, no Acre, costumam ter ouvidos atentos.

VAI COM O MARCUS

PELO que se viu da entrevista de ontem da deputada Michelle Melo (PDT), no programa do Astério Moreira, na TV-GAZETA – desancando a gestão do prefeito Tião Bocalom – não é açodamento se prever de que ela deverá apoiar Marcus Alexandre (MDB) para a prefeitura de Rio Branco. Michelle sempre foi oposição ao Bocalom, desde quando ela era vereadora de Rio Branco.

ERRO AMADOR

UM erro amador que se costuma cometer na política é ter a convicção de que, ser candidato majoritário com apoio de quem se encontra no poder, é o passaporte para a vitória. Errado. O passaporte para a vitória é o candidato cair na simpatia da população. Já vi muitos candidatos apoiados por governador e prefeito perderem a eleição.

NÃO SERÁ FÁCIL

A PREFEITA de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), não será fácil de ser derrotada na sua reeleição, melhorou muito a sua gestão.

VENCE COM FOLGA

NA avaliação do deputado Tanízio Sá (MDB), o deputado federal Gerlen Diniz (PP), deve vencer com folga a disputa pela prefeitura de Sena Madureira. Vamos ver as pesquisas para analisar os números que virão.

FEZ A PARTE

A DEPUTADA federal Socorro Neri (PP) fez a sua parte ao se colocar como opção para disputar a prefeitura. Se o governador Gladson entender que deve levar o PP para o colo do Bocalom, ela já fez a sua parte.

RODA VIVA

A melhor posição para a vice-governadora Mailza Assis (PP), hoje, é se recolher. A volta do anzol vai acontecer em 2026, quando for governadora.

QUAL FOI A OFENSA?

QUAL foi a ofensa, a falta de respeito, que a deputada federal Socorro Neri (PP) fez ao governador Gladson, ao se colocar como opção para disputar a PMRB? Não dá para entender o Gladson, sinceramente, ao se sentir desrespeitado. Não há o mínimo motivo.

FRASE MARCANTE

“A receita para aborrecer consiste em contar tudo”. Voltaire.