Em pré-show, DJ Black toca do forró ao eletrônico no Palácio Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O DJ Black, primeiro a se apresentar no evento do Dia do Trabalhador em frente ao Palácio do Governo nesta quarta-feira (1), preparou uma playlist diferenciada para abertura do evento, que terá seu ponto mais alto a apresentação da cantora Naiara Azevedo, às 22h.

“É um momento importante, de celebração, e uma honra participar da abertura desse grande nome da música nacional. Estou tocando músicas de forró ao eletrônico, passando por grandes sucessos do sertanejo universitário”, disse Black, que comemora os 10 anos de carreira.

Anúncios