Fãs de Naiara chegam 6 horas antes de show para garantir local na grade

Fãs da cantora Naiara Azevedo começaram a chegar em frente ao Palácio do Governo, no centro de Rio Branco, onde acontece nesta quarta-feira o show em alusão ao Dia do Trabalhador, e tentam segurar lugar na grade de proteção entre o público e o palco – na tentativa de ficar o mais próximo possível da artista.

Beatriz Galdino de Lima saiu do Calafate com destino ao local do evento e chegou às 16h, enquanto Naiara só deve começar a apresentação às 22h. “Se fosse necessário eu viria 13h pra cá, pra tentar ficar o mais perto dela porque a sensação de estar perto é indescritível”, comentou.

Bryan Josh Barros ressaltou que o desafio pode ser suportar a vontade de ir ao banheiro. “Isso aqui vai lotar, depois que encher mesmo da pra sair mas não dá pra voltar. Acho que vou conseguir aguentar tranquilo”, afirmou Bryan.