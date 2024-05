Reitora do Ifac reitera importância das demandas do movimento grevista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste Dia do Trabalho (1º), a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, publicou nota direcionada aos servidores e servidoras reafirmando o reconhecimento à legitimidade e à urgência das demandas construídas pelo movimento grevista na Instituição e na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Rosana afirmou que, como reitora, reconhece que a Educação Profissional, Científica e Tecnológica é efetivada diariamente pelos servidores públicos Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) e pelos docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), que são peças fundamentais para a materialização do direito à Educação.

“Valorizar a educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva é reconhecer o papel essencial desempenhado por esses profissionais na construção de uma Nação mais justa e solidária”, ela afirma no comunicado.

A reitora diz também que o apoio incondicional à luta por melhores condições de trabalho, reconhecimento profissional, salários justos e financiamento adequado e compatível com as atividades desenvolvidas pelos Institutos Federais é fundamental para a qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão desenvolvida em nossa Instituição.

“Entendo que carreiras mais equitativas e atrativas contribuem para o fortalecimento da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além do que, a recomposição salarial é demanda imprescindível, considerando as defasagens salariais enfrentadas por nós, profissionais que atuam na Rede Federal”, acrescentou.

Por fim, ela citou o dia dedicado aos trabalhadores ratificando que as reivindicações e as demandas apresentadas pelos Técnicos Administrativos em Educação e Docentes de EBTT têm o seu apoio pessoal, do Conselho Superior, do qual é presidente, e da Reitoria do Ifac.

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está na quarta semana de paralisação. Na última segunda-feira, 29, foi publicada a Resolução nº 183, de 29 de abril de 2024, do Conselho Superior do Instituto Consu, que dispõe sobre a suspensão do Calendário Institucional 2024, em decisão foi tomada na 51ª reunião ordinária, na última sexta-feira, 26.