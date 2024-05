Incêndio atinge depósito de Shopping na Zona Oeste de Manaus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um incêndio atingiu um shopping no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (30). O fogo começou pela área onde fica um depósito de resíduos. Não houve registro de vítimas.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas no local e evitar a propagação para outros setores do shopping, ao todo, sete viaturas foram enviadas.

Pessoas que estavam nas dependências do shopping tiveram que sair rapidamente por questões de segurança.



Em nota, o CBMAM disse que pelo incêndio ter sido em ambiente fechado, foi necessário fazer um procedimento de ventilação mecânica para fazer a dispersão da fumaça.



Em nota, o shopping informou que a situação foi controlada e que o local onde o fogo atingiu vai passar por um rescaldo e vistoria do corpo de bombeiros, mas que áreas comerciais do shopping onde o incêndio não atingiu seguirão abertos.

